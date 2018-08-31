В Самаре горели два дачных дома на 100 м2

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30 августа поступило сообщение о пожаре по адресу: Самара, Кировский р-н, СНТ «Моторостроитель».Горели два дачных дома на 100 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 17 человек личного состава и 4 единицы техники.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.Фото из архива ведомства.