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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре горели два дачных дома на 100 м2

31 августа 2018 12:16
62
В Самаре горели два дачных дома на 100 м2 Пожар тушили 17 человек.
Пожар тушили 17 человек.

30 августа поступило сообщение о пожаре по адресу: Самара, Кировский р-н, СНТ «Моторостроитель».
Горели два дачных дома на 100 м2.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 17 человек личного состава и 4 единицы техники.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.

Фото из архива ведомства.
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