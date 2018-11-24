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В Самаре горела корма корабля на 60 кв. метрах

24 ноября 2018 10:50
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В Самаре горела корма корабля на 60 кв. метрах Пожар тушили 48 человек.
Пожар тушили 48 человек.

23 ноября поздно вечером к самарским огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Белорусская
Горела кормовая часть корабля, находящегося на утилизации на 60 м2.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 48 человек личного состава и 11 единиц техники.
Они быстро справились с огнем.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.

Фото из архива ведомства.

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