В Самаре горел торговый павильон на 70 м2
11 февраля 2019 10:59
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10 февраля утром к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Зои Космодемьянской.
Горел торговый павильон на 70 м2
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 29 человек и 5 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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