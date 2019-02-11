В Самаре горел торговый павильон на 70 м2

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10 февраля утром к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Зои Космодемьянской.Горел торговый павильон на 70 м2На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 29 человек и 5 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.