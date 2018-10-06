В Самаре горел нежилой дом на 100 м2

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В ночь на 6 октября в в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-он, п. Л. Шмидта, ул. Надъярная.Горел нежилой частный дом на 100 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 31 человек личного состава и 8 единиц техники.Пожар был потушен за полчаса, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.