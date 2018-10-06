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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре горел нежилой дом на 100 м2

6 октября 2018 10:28
83
В Самаре горел нежилой дом на 100 м2
Пожар тушили более 30 человек.

В ночь на 6 октября в в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-он, п. Л. Шмидта, ул. Надъярная.

Горел нежилой частный дом на 100 м2.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 31 человек личного состава и 8 единиц техники.

Пожар был потушен за полчаса, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

Фото из архива ведомства.
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