В Самаре генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс» подозревается в злоупотреблении полномочиями
16 февраля 2018 11:32
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Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области по материалам УФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО «РКЦ «Прогресс», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
По версии следствия, в период с ноября 2012 года по декабрь 2016 года, подозреваемый, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, вопреки законным интересам АО «РКЦ «Прогресс», в целях получения выгод и преимуществ для общества с ограниченной ответственностью, заключил с этим обществом договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости, то есть в ущерб экономическим интересам АО «РКЦ «Прогресс».
В период с ноября 2012 года по декабрь 2016 года АО «РКЦ «Прогресс» в адрес указанного ООО оплачено 11 миллионов 784 тысяч евро, а для выполнения обязательств по договору ООО затратило 9 миллионов 783тысяч 256 евро, получив таким образом прибыль в размере более 2 миллионов евро, которая могла остаться в собственности АО «РКЦ «Прогресс» в случае самостоятельной закупки пресса без участия посредника.
В настоящее время следствие направило в суд ходатайство о временном отстранении подозреваемого от занимаемой должности. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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