В Самаре экстренно сел самолет Москва — Худжанд
27 сентября 2018 10:57
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В ночь на четверг, 27 сентября, аэропорт Курумоч вне плана принял самолет авиакомпании S7. Он совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажира, пишет 63.ru.
Самолет летел из Москвы в Худжанд (Таджикистан). В 00:50 он приземлился в Самаре, так как у пассажира — гражданина Таджикистана — случился гипертонический криз.
Медики оказали помощь мужчине. От госпитализации он отказался. В 2:25 самолет вылетел в пункт назначения.
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