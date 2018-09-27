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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре экстренно сел самолет Москва — Худжанд

27 сентября 2018 10:57
81
В Самаре экстренно сел самолет Москва — Худжанд Пассажиру стало плохо.
Пассажиру стало плохо.

В ночь на четверг, 27 сентября, аэропорт Курумоч вне плана принял самолет авиакомпании S7. Он совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажира, пишет 63.ru.
Самолет летел из Москвы в Худжанд (Таджикистан). В 00:50 он приземлился в Самаре, так как у пассажира — гражданина Таджикистана — случился гипертонический криз.

Медики оказали помощь мужчине. От госпитализации он отказался. В 2:25 самолет вылетел в пункт назначения.
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