В Самаре две женщины сломали позвоночник, переправляясь на другую сторону Волги
5 августа 2018 12:15
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Жители Самары и гости города рискуют своей жизнью и здоровьем, пользуясь услугами частных, незарегистрированных перевозчиков при переправе через Волгу. Об этом 63.ru рассказали в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Только за последние сутки представители ведомства зафиксировали два несчастных случая.
В одном из них жительница Казани 1964 года рождения пыталась добраться до острова Электрон на лодке-такси. В пути судно подскочило на волне, дама упала и ушиблась. Медики в больнице поставили неутешительный диагноз: компрессионный перелом позвоночника.
Аналогичный случай с такими же последствиями произошел поздно вечером 4 августа. В 23:15 в больницу самостоятельно обратилась жительница Самары 1987 года рождения. Она рассказала, что травму получила во время поездки на катере неизвестного перевозчика.
— Оба инцидента находятся на нашем контроле. Мы еще раз обращаемся к жителям и гостям Самары. Не рискуйте жизнью и здоровьем и не пользуйтесь услугами незарегистрированных, частных перевозчиков! — добавили представители Куйбышевской транспортной прокуратуры.
Фото: pixabay.com
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