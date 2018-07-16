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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре девочка пыталась сделать селфи и упала с железнодорожного моста на электропровода

16 июля 2018 12:45
144
В Самаре девочка пыталась сделать селфи и упала с железнодорожного моста на электропровода
Пострадавшая попала в больницу с ожогами.

Инцидент произошел в субботу, 14 июля, в поселке Шмидта вечером. С железнодорожного моста в Нижне-Хебном парке станции Самары на электропровода упала 13-летняя девочка. 
По информации правоохранителей, школьница оказалась на мосту ради селфи. Она перелезла через ограждение моста, но оступилась и упала вниз. В результате случившегося девочка получила электротравму, ожог 2 и 3 степени обоих предплечий, кистей рук, левой стопы и закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас пострадавшая находится в больнице имени Пирогова.

В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка, сообщает "КП в Самаре".

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