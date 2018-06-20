В Самаре будут судить пьяного водителя, по вине которого погибла молодая женщина

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Прокуратурой города утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по обвинению ранее не судимого 24-летнего жителя Самары Б.В феврале текущего года в ночное время Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки СААБ и двигался по проезжей части Московского шоссе со стороны ул. Анжерской в направлении ул. Банной со скоростью 157,6 км/ч, игнорируя требования Правил дорожного движения об ограничении скорости движения в населенном пункте не выше 60 км/ч.Напротив дома № 8 «А» 19 км. Московского шоссе обвиняемый допустил наезд на пешехода Ч. 1982 г.р. и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.Пешеход погибла на месте ДТП.Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме.Уголовное дело направлено в Красноглинский районный суд г.Самары для рассмотрения по существу.Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.