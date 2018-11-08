В Самаре бизнесмен сперва задолжал, но потом уплатил более 17 миллион ов рублей налогов

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По версии следствия, учредитель ООО «Юва-Строй» за период с апреля 2015 года по сентябрь 2016 года причинил ущерб бюджетной системе Российской Федерации в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость на сумму более 17 миллионов рублей. В ходе предварительного следствия учредитель ООО погасил имеющуюся задолженность в бюджет Российской Федерации, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Таким образом, в связи с полным возмещением ущерба следственным отделом по Промышленному району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области прекращено уголовное преследование и уголовное дело в отношении учредителя ООО «Юва-Строй».