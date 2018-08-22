В Самаре автомобилистка выехала на остановку, пострадали 4 человека, включая ребенка

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 августа примерно в 11:00 на пересечении улиц Ставропольской и 22 Партсъезда в Промышленном районе Самары.По предварительным данным сотрудников полиции, водитель автомашины «Шевроле Авео» - женщина 1994 года рождения, не справилась с управлением транспортным средством и допустила выезд на трамвайную остановку, расположенную по середине дороги, в результате чего телесные повреждения получили 4 пешехода – 2 женщины, мужчина и девочка примерно 5 лет. Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте происшествия и устанавливать все подробности случившегося. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает облМВД..