В Самаре автомобилистка сбила подростка

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20 января, в воскресенье, произошло ДТП с участием ребенка, который пострадал по собственной неосторожности:В 14:20 водитель, женщина, 1973 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигалась по ул. К. Маркса со стороны б-ра Молодежный, в направлении ул. Комсомольской. В пути следования в районе дома № 46 допустила наезд на пешехода, 14-летнего подростка, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости. Ребенок находился на прогулке без сопровождения взрослых, в результате наезда получил телесные повреждения. Почему он оказался на дороге в неположенном для перехода проезжей части месте, устанавливают сотрудники ГИБДД в ходе назначенной проверки.