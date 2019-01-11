В Самаре автомобилистка на Сузуки Джимни попала в ДТП с двумя машинами

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В Октябрьском Самары 10 января произошло ДТП. Женщина 1981 года рождения, управляя автомобилем Сузуки Джимни, двигаясь по ул. Автобусный проезд со стороны ул. Луначарского на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево на пр.Масленникова напротив дома № 7 по пр. Масленникова, нарушила правила движения, не уступила дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной дороге, в результате чего совершила столкновение с автомобилем Лада Х-рэй, после чего автомобиль Лада отбросило на другой автомобиль Рено, который двигался по пр.Масленникова со стороны ул.Скляренко в направлении ул.Ново-Садовая.В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Рено, женщина 1954 года рождения, бригадой скорой помощи доставлена в одну из городских больниц, где была госпитализирована, сообщает облМВД.