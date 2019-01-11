Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 11 января, 18:05
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -12 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/01:
USD 66.86
-0.22
EUR 77.21
0.3
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре автомобилистка на Сузуки Джимни попала в ДТП с двумя машинами

11 января 2019 14:03
107
В Самаре автомобилистка на Сузуки Джимни попада в ДТП с двумя машинами Пострадала пассажирка другой иномарки.
Пострадала пассажирка другой иномарки.

В Октябрьском Самары 10 января произошло ДТП. Женщина 1981 года рождения, управляя автомобилем Сузуки Джимни, двигаясь по ул. Автобусный проезд со стороны ул. Луначарского на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево на пр.Масленникова напротив дома № 7 по пр. Масленникова, нарушила правила движения, не уступила дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной дороге, в результате чего совершила столкновение с автомобилем Лада Х-рэй, после чего автомобиль Лада отбросило на другой автомобиль Рено, который двигался по пр.Масленникова со стороны ул.Скляренко в направлении ул.Ново-Садовая.

В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Рено, женщина 1954 года рождения, бригадой скорой помощи доставлена в одну из городских больниц, где была госпитализирована, сообщает облМВД.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
11 января 2019  15:56
В Самарской области двое мужчин обвиняются в организации незаконной миграции
"По Самарской области в результате оперативно-розыскных мероприятий выявлены коммерческие организации, по адресам которых незаконно зарегистрировано около... Закон
82
11 января 2019  09:42
В Самаре закрыли игровой салон Возбуждено уголовное дело.
В Самаре закрыли игровой салон
Возбуждено уголовное дело. Закон
150
10 января 2019  19:58
В полиции пояснили, что пограничник содействовал в перевозке сигарет с Украины в страны Евросоюза через КПП Лужанка на границе с Венгрией.
Уничтожал улики. Украинский пограничник пытался съесть взятку при задержании
В полиции пояснили, что пограничник содействовал в перевозке сигарет с Украины в страны Евросоюза через КПП Лужанка на границе с Венгрией.  Закон
319
10 января 2019  17:32
По имеющейся информации, молодой человек — профессиональный футболист, приехавший в Херсон, чтобы устроиться в футбольный клуб.
Украинские военные похитили футболиста из Крыма, чтобы призвать в армию
По имеющейся информации, молодой человек — профессиональный футболист, приехавший в Херсон, чтобы устроиться в футбольный клуб.   Закон
348
10 января 2019  16:19
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Тольяттинец осужден за принуждение к занятию проституцией несовершеннолетней
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.  Закон
384
10 января 2019  16:13
Он получил взятку в 170 тысяч рублей за совершение незаконного бездействия - непринятие мер к розыску двух лиц, состоящих на воинском учете.
В Самаре сотрудник военкомата подозревается в получении взятки
Он получил взятку в 170 тысяч рублей за совершение незаконного бездействия - непринятие мер к розыску двух лиц, состоящих на воинском учете.  Закон
482
9 января 2019  17:50
Один эпизод уже установлен, следствие проверяет причастность обвиняемого ещё к пяти.
Убийцу попутчицы по BlaBlaCar заподозрили в серии нападений на женщин
Один эпизод уже установлен, следствие проверяет причастность обвиняемого ещё к пяти.  Закон
355
Весь список
Происшествия
11 января 2019  14:03
В Самаре автомобилистка на Сузуки Джимни попада в ДТП с двумя машинами Пострадала пассажирка другой иномарки.
В Самаре автомобилистка на Сузуки Джимни попала в ДТП с двумя машинами
Пострадала пассажирка другой иномарки. Происшествия
106
11 января 2019  09:53
На ул. Энтузиастов в Самаре горела перегородка в подъезде Пожар тушили 11 человек.
На ул. Энтузиастов в Самаре горела перегородка в подъезде
Пожар тушили 11 человек. Происшествия
160
10 января 2019  16:36
Пострадавшая обратилась в полицию спустя почти неделю после произошедшего.
Уфимский сценарий? В Омске фельдшер скорой обвинила двух коллег в изнасиловании
Пострадавшая обратилась в полицию спустя почти неделю после произошедшего.  Происшествия
420
Весь список
Криминал
11 января 2019  13:13
В Самарской области ищут женщин - похитительниц парфюмерии Полиция просит обращаться свидетелей.
В Самарской области ищут женщин - похитительниц парфюмерии
Полиция просит обращаться свидетелей. Криминал
159
11 января 2019  12:31
В Похвистнево раскрыто хищение муки из железнодорожного вагона
В Похвистнево раскрыто хищение муки из железнодорожного вагона
Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Криминал
141
11 января 2019  11:23
Гость, пришедший поздравить с праздником, похитил у сызранки телефон и убежал Женщина пыталась сама вернуть гаджет, но в итоге обратилась в полицию.
Гость, пришедший поздравить с праздником, похитил у сызранки телефон и убежал
Женщина пыталась сама вернуть гаджет, но в итоге обратилась в полицию. Криминал
163
Весь список


Видео
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
599
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
809
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
761
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
994
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
652
31 декабря 2018  10:25
Новые медиа гирлянды на ёлочном комплексе на пл. Куйбышева в Самаре
Новые медиа гирлянды на ёлочном комплексе на пл. Куйбышева в Самаре
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку.
Культура
1258
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1442
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1252
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1597
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1986
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2155
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3386
Весь список

Мероприятия
Колядки на Ленинградской. Всех желающих приглашают отпраздновать святочные дни
В СОУНБ состоится литературный вечер «Рождение книги», посвященный творчеству православного писателя Николая Агафонова
13 января в Самарской области состоится "Гонка чемпионов"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные