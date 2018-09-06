В Самаре КАМАЗ на Московском шоссе столкнулся с двумя трамваями
6 сентября 2018 10:47
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Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и 2 трамваем произошло сегодня, 6 сентября, в 9:11. По предварительным данным, водитель автомобиля Камаз двигался по Московскому шоссе со стороны улицы 22 Партсъезда в направлении Ново-вокзальной. На пересечении Московского шоссе и улицы Ново-вокзальная автомобилист допустил столкновение с трамваем технического обслуживания, двигавшегося со стороны улицы Фадеева в направлении Московского шоссе. В результате удара грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским трамваем, двигающимся со стороны Ново-Садовой в направлении Московского шоссе.
В настоящее время Госавтоинспекторы устанавливают очевидцев произошедшего и организовывают беспрепятственный проезд для участников дорожного движения. За медицинской помощью участники ДТП не обращались. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает облМВД.
Фото из паблика ДТП Самара
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