В Самаре, убирая снег с крыши, завалили вход в подъезд дома в Управленческом
20 марта 2019 13:25
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Во вторник, 19 марта, с жильцами дома № 21/13 на улице Симферопольской в поселке Управленческий произошел, мягко говоря, неприятный случай. Вход в их дома оказался завален огромной кучей снега, из-за чего люди не могли ни попасть внутрь, ни выбраться наружу. Как выяснилось, сугробы появились после очистки крыши дома. Сотрудники УК сбросили снег на землю и даже не позаботились о том, как люди будут преодолевать эти завалы, пишет "КП в Самаре".
- Телефоны МП «Универсалсбыт» либо не отвечали, либо его работники хамили в ответ на вопросы о сроках уборки сугробов, - пожаловались местные жители в Твиттере.
К решению проблемы подключилась администрация Красноглинского района. Ее сотрудники дозвонились до предприятия и выяснили, что оно запланировало работы по уборке снега только на среду, 20 марта. Видимо, до этого времени В итоге жильцы дома сами начали расчищать себе путь в квартиры. Для того, чтобы им помочь, местные власти отправили сотрудников муниципального предприятия.
- Пенсионеры не могли попасть домой, жильцы дома самостоятельно расчищали себе проход к подъезду! - рассказала одна из жительниц дома.
Через некоторое время к ним подключились работники МБУ «Красноглинское». На расчистку прохода у них ушло несколько часов. Работы завершились, когда на улице было уже совсем темно. После этого все жильцы дома смогли благополучно попасть домой.
Фото: Twitter.com
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