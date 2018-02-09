В Самаре 20 человек тушили пожар на ул. Ново-Садовой

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8 февраля по адресу: г. о. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, произошел пожар.Горели домашние вещи в квартире на 10 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 20 человек личного состава и 6 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.