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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре 45 человек тушили пожар на 130 кв. метрах

6 августа 2018 13:20
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В Самаре 45 человек тушили пожар на 130 кв. метрах
Горела частная баня и надворные постройки.

Утром сегодня, 6 августа по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Курская, произошел пожар.

Горела частная баня и надворные постройки на 130 м2.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 45 человек личного состава и 12 единиц техники.
Они быстро справились с огнем.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

Фото из архива облМЧС.
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