В Самаре 45 человек тушили пожар на 130 кв. метрах

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Утром сегодня, 6 августа по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Курская, произошел пожар.Горела частная баня и надворные постройки на 130 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 45 человек личного состава и 12 единиц техники.Они быстро справились с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива облМЧС.