В Шигонском районе ночью тушили пожар на 100 кв. метрах

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В ночь на 26 сентября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: м.р. Шигонский, с. Усолье, ул. НабережнаяГорел частный дом и надворные постройки на 100 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 2 единицы техники.Они справились с огнем меньше чем за час.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.Фото ведомства.