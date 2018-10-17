В Рубежном школьники приняли домашних свиней за диких кабанов и вызвали спасателей
17 октября 2018 13:08
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В поселке Рубежный домашние свиньи устроили переполох в школе № 51. Во вторник, 16 октября, спасатели получили сообщение от местных жителей, что во дворе бегают кабаны. Информацию о происшествии сотрудники экстренного ведомства передали в департамент охоты и рыболовства Самарской области.
— Специалист департамента выехал на место и увидел, что вместо диких животных по территории школы гуляют домашние свиньи, — пояснили представители ведомства.
Сбежавших хрюшек вернули хозяевам. А жителям поселка Рубежный объяснили, что опасаться им было нечего, пишет 63.ру.
Фото pixabay.com
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