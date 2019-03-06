Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 6 марта, 13:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/03:
USD 65.8
0
EUR 74.51
-0.23
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Рождествено под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки

6 марта 2019 11:17
91
В Рождествено под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки Крыша здания сильно просела посередине.
Крыша здания сильно просела посередине.

В среду, 6 марта, в с. Рождествено Волжского района под тяжестью снега обвалилась крыша дома № 7 по ул. Шоссейной. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

По размещенным в Сети фото видно, что крыша здания сильно просела посередине и под ее весом частично обрушилась кирпичная кладка дома, пишет Волга Ньюс.

Фото: Евгений Сизов
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
4 марта 2019  20:23
В Самарском гарнизонном военном суде начали рассматривать уголовное дело Сергея Абрамова, который до прошлого года служил в ФСБ Тольятти, а теперь обвиняется в покушении на крупное мошенничество.
Сегодня в Самаре во время суда умер адвокат, обвиняемого в мошенничестве экс-майора ФСБ
В Самарском гарнизонном военном суде начали рассматривать уголовное дело Сергея Абрамова, который до прошлого года служил в ФСБ Тольятти, а теперь обвиняется в... Закон
400
4 марта 2019  16:26
За незаконную вырубку трех дубов.
В СО «чёрный лесоруб» возместит ущерб лесному фонду в размере более 300 тысяч рублей
За незаконную вырубку трех дубов.  Закон
311
4 марта 2019  14:00
В Самарской области предложили запретить охотиться на снегоходах
В Самарской области предложили запретить охотиться на снегоходах
На лесных территориях могут установить специальные трассы для техники. Закон
366
3 марта 2019  19:06
Преступник делал пластическую операцию с целью изменить внешность.
В Неаполе арестовали главу мафиозной организации каморра
Преступник делал пластическую операцию с целью изменить внешность.  Закон
246
1 марта 2019  17:11
По факту произошедшего Александром Винниковым назначено проведение служебной проверки.
В Самаре инспектор ГИБДД подозревается в получении взятки
По факту произошедшего Александром Винниковым назначено проведение служебной проверки.  Закон
346
28 февраля 2019  14:21
Мать ребенка оставила ее одну дома на несколько дней, в результате ребенок умер от обезвоживания.
После смерти оставленной дома девочки задержали заведующую поликлиникой
Мать ребенка оставила ее одну дома на несколько дней, в результате ребенок умер от обезвоживания.   Закон
356
28 февраля 2019  11:50
Судебные приставы вернули в бюджет Самарской области 800 тысяч рублей
Судебные приставы вернули в бюджет Самарской области 800 тысяч рублей
   Производственная фирма получила субсидию на приобретение оборудования, указав неверные сведения в предоставляемых документах.  Закон
213
Весь список
Происшествия
6 марта 2019  11:40
В Самаре столкнулись две вазовских легковушки, пострадал пассажир Ведется проверка.
В Самаре столкнулись две вазовских легковушки, пострадал пассажир
Ведется проверка. Происшествия
72
6 марта 2019  11:17
В Рождествено под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки Крыша здания сильно просела посередине.
В Рождествено под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки
Крыша здания сильно просела посередине. Происшествия
90
6 марта 2019  10:54
Пожар в Советском районе Самары тушили 78 человек
Пожар в Советском районе Самары тушили 78 человек
В производственном помещении загорелась тара с растворителем. Происшествия
97
Весь список
Криминал
6 марта 2019  10:06
В Похвистнево полицейские изъяли у местного жителя более 500 граммов марихуаны
В Похвистнево полицейские изъяли у местного жителя более 500 граммов марихуаны
По словам задержанного, запрещенное вещество он хранил без цели сбыта. Криминал
107
6 марта 2019  10:01
В Самаре женщину обокрали, представившись сотрудниками газовой службы У нее похитили сотовый телефон стоимостью 10 тыс. рублей и банковскую карту.
В Самаре женщину обокрали, представившись сотрудниками газовой службы
У нее похитили сотовый телефон стоимостью 10 тыс. рублей и банковскую карту. Криминал
126
5 марта 2019  10:48
В Безенчукском районе задержали 19-летнего парня за кражу шампуня из магазина.
В Безенчукском районе задержали 19-летнего парня за кражу шампуня из магазина
Сумма ущерба составила более 1900 рублей. Криминал
219
Весь список


Видео
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
701
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
673
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
693
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
1405
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
1223
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
1093
Весь список

Фоторепортажи
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
637
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1139
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
864
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2855
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
2530
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2791
Весь список

Мероприятия
Самарцев приглашают в парки города встречать весну
На площади Куйбышева в Самаре на 3 дня откроется Дом Дед мороза
Самарцев приглашают на Праздник весны - фестиваль «Весна. Красота. Женщина»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные