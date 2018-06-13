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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В России прогнозируется резкое увеличение количества ДТП с пьяными водителями

13 июня 2018 12:52
В России прогнозируется резкое увеличение количества ДТП с пьяными водителями
Это связано с тем, что с июля 2018 года вступит в силу норма, позволяющая определять факт опьянения водителя по крови.

В течение последних лет количество ДТП с участием пьяных водителей снижается. Это фиксирует статистика ГИБДД. В текущем году за период с января по май произошло 3999 таких аварий, и 1122 ДТП с водителями, которые отказались проходить медицинское освидетельствование. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года этот показатель снизился на 20,2%, пишут Колеса.ру.

Уровень смертности в «пьяных» ДТП снизился на 36,3% а количество людей травмированных в этих авариях снизилось на 18%. По сравнению с январем-маем в 2015 году данный показатель снизился 33,1%.

Уменьшается и доля «пьяных» ДТП в общем количестве аварий. Если за первые 5 месяцев 2017 на аварии, происходившие с участием пьяных водителей, приходилось 22,6%, то в том же периоде 2018 года доля таких ДТП составила только 18%.

Но специалисты прогнозируют резкое увеличение количества ДТП с участием пьяных водителей. Это связано с тем, что с июля 2018 года вступит в силу норма, позволяющая определять факт опьянения водителя по крови. Пока же автомобилистов проверяют с помощью выдоха в алкотестер. Новая мера поможет привлекать к ответственности водителей, находящихся в бессознательном состоянии, например, после ДТП.

Это не последняя мера борьбы с пьянством за рулем. В ГИБДД предлагают ввести в РФ в обязательном порядке алкозамки – устройства, которые блокируют запуск двигателя до тех пор, пока водитель не подышит в трубку и не покажет тем самым, что он трезв.

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Комментарии



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