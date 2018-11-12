В Промышленном районе Самары подросток упал с многоэтажки
12 ноября 2018 16:59
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По утверждениям очевидцев трагедия произошла утром 12 ноября на ул. Молодежной.
«Мальчику на вид лет четырнадцать, - рассказал корреспонденту ProGorodSamara свидетель происшествия. - Одет был так, как будто в школу собрался. Он был с рюкзаком».
Как сообщили ProGorodSamara в региональном УМВД погибший на учете не состоял. Семья полная, благополучная. Ведется следствие.
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