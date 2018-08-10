В Промышленном районе Самары ночью сгорел автомобиль

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В ночь на 10 августа по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-н, ул. Рыльская, произошел пожар. Горел автомобиль, сообщает облМЧС.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники.Они быстро справились с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива облМЧС.