В Прибрежном горел гараж с автомобилем

73

30 сентября вечером в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, п. Прибрежный, ул. Звездная.Горел гараж на 20 м2, поврежден автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.