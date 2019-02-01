В Похвистневском районе полицейские спасли на пожаре женщину и мужчину
1 февраля 2019 09:38
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28 января около шести часов вечера в дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» поступило сообщение от старшего
наряда дорожно-патрульной службы МО МВД России «Похвистневский» лейтенанта полиции Алмата Куздавлетова о том, что открытым пламенем горит деревянный одноэтажный жилой дом в селе Первомайск Похвистневского района Самарской области. В указанный район направлены ближайшие наряды наружных служб полиции.
До прибытия квалифицированной помощи, сотрудники ДПС ОГИБДД оценили всю сложность ситуации. Узнав от местных жителей, что в доме находятся люди, старший сержант полиции Дмитрий Каргин и Алмат Куздавлетов мгновенно приняли решение зайти в охваченный пламенем дом, взломали двери и, рискуя собственными жизнями, совместно с местным жителем Юрием Гува вынесли оттуда женщину 1943 года рождения и мужчину 1947 года рождения, который в силу болезни самостоятельно передвигаться не может.
Посадив в патрульный автомобиль спасенных от пожара, госавтоинспекторы оказали им доврачебную помощь, укрыли пледами, дождались на месте бригаду скорой помощи и пожарных расчётов.
Площадь возгорания составила 80 кв. метров. В тушении принимали участие 10 спасателей МЧС на трёх спецмашинах. Причиной возгорания стал аварийный режим работы электрических сетей. В результате пожара повреждены стены, полностью сгорела кровля и потолочное перекрытие. Домашнее имущество также повреждено. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждаются, временно расселены в лечебном учреждении города Похвистнево.
Жители села Первомайск обратились в дежурную часть отдела полиции и местные СМИ выражая огромную благодарность сотрудникам ДПС, которые спасли их односельчан на пожаре. В настоящее время руководством отдела МО МВД России «Похвистневский» решается вопрос о мере поощрения полицейских, оказавших самоотверженную помощь в спасении людей.
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