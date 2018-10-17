В Похвистнево арестовали не тех коров, но скот спасло своевременное чипирование
17 октября 2018 13:39
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Похвистневский фермер и ГУП СО «Велес», подконтрольное областному минимуществу, некоторое время назад заключили договор товарного кредита на крупный рогатый скот молочного направления в количестве 35 голов. Тот же самый скот с инвентарными номерами стал залогом в обеспечение кредита.
Затем предметом залога по такому же договору стали еще 47 голов. Согласно закону, возврат полученного по товарному кредиту имущества «должен осуществляться КРС такого же рода и качества, имеющего аналогичные кондиции и характеристику, к которой относятся его порода, вес и половозрастная группа».
Затем фермер заключил со своим отцом договор аренды коровника площадью около 1500 кв.метров, где должна была располагаться молочно-товарная ферма, и начал хозяйствовать. На тот момент ГУП СО «Велес» уже осуществило чипирование 46 голов стада из числа тех коров, которые были в залоге.
А в 2014 году другой фермер проиграл суды о взыскании с него долга по кредитному договору с РСХБ в сумме 722 тыс. руб. (по договору замены взыскателя истцом стала компания «КГ «Верное решение». Взыскание было обращено на залоговое имущество: молодняк крупного рогатого скота, 2011 года рождения, в количестве 26 голов, живым весом животных 13,13 тыс.кг, залоговой стоимостью 1,091 млн руб. Залог, который спокойно проживал в это время на ферме первого мужчины, должен был быть продан с публичных торгов. В итоге судебные приставы пришли и арестовали 48 коров из стада другого человека.
Естественно, фермер обратился в суд о снятии ареста и все суды выиграл. Суд сказал буквально следующее: «Это не те коровы, которых вы ищете». Приставы арестовали коров с двухзначными инвентарными номерами, в то время, как предметом залога по договору являлись бычки и телки с четырехзначными номерами. Кроме того, чипирование скота должника не проводилось, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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