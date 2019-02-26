Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 26 февраля, 16:38
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/02:
USD 65.26
-0.25
EUR 74.09
-0.24
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Октябрьске женщина-пешеход погибла в ДТП

26 февраля 2019 14:04
80
В Октябрьске женщина-пешеход погибла в ДТП
Она переходила дорогу около перехода.

ДТП произошло в Октябрьске в 10:33 25 февраля. Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», двигаясь по переулку Кирпичный в направлении ул. Ленина, в пути следования совершил наезд на женщину 1936 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги в непосредственной близости от нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и бригадой скорой помощи была госпитализирована в приемное отделение городской больницы, но впоследствии скончалась. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
25 февраля 2019  22:22
"Я раскаиваюсь". Сбивший толпу в Петербурге заявил, что готов понести наказание
Под колёсами его автомобиля поздно вечером 23 февраля погибли два человека, ещё трое пострадали.   Закон
320
25 февраля 2019  19:56
Несмотря на то, что улики по делу Коули должны были быть уничтожены много лет назад по решению суда, их нашли на складе частной медицинской лаборатории.
Американец отсидел 39 лет за преступление, которого не совершал. Теперь он получит 21 миллион долларов компенсации
Несмотря на то, что улики по делу Коули должны были быть уничтожены много лет назад по решению суда, их нашли на складе частной медицинской лаборатории.   Закон
301
22 февраля 2019  21:28
В Приморье задержан один из родителей, устроивших самосуд над пятиклассником
 Утверждается, что у задержанного четверо детей.  Закон
537
22 февраля 2019  10:26
Самарские полицейские напоминают об ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним
Самарские полицейские напоминают об ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним
Продолжают выявлять подобные факты. Закон
213
21 февраля 2019  22:04
Глыба рухнула на несовершеннолетнего подростка, 2002 года рождения, причинив ему повреждения в виде закрытого компрессионного перелома грудных позвонков и поясничного отдела.
В Самаре возбуждено уголовное дело после падения на подростка наледи с крыши дома
Глыба рухнула на несовершеннолетнего подростка, 2002 года рождения, причинив ему повреждения в виде закрытого компрессионного перелома грудных позвонков и... Закон
313
21 февраля 2019  21:03
Twitter пока не может или не хочет перенести в Россию персональные данные наших пользователей. За это компания крупно поплатится.
Роскомнадзор оштрафует Twitter на невероятные 5 тысяч рублей
Twitter пока не может или не хочет перенести в Россию персональные данные наших пользователей. За это компания крупно поплатится.   Закон
301
20 февраля 2019  21:28
ОПГ была создана для систематических похищений несовершеннолетних детей и вымогательств за их освобождение денежных средств с их родителей.
В СО будут судить членов ОПГ, обвиняемых в похищении малолетних детей. Видео
ОПГ была создана для систематических похищений несовершеннолетних детей и вымогательств за их освобождение денежных средств с их родителей.  Закон
350
Весь список
Происшествия
26 февраля 2019  14:04
В Октябрьске женщина-пешеход погибла в ДТП
В Октябрьске женщина-пешеход погибла в ДТП
Она переходила дорогу около перехода. Происшествия
79
26 февраля 2019  10:21
В Самаре сотрудниками Росгвардии в бане задержан мужчина, 10 лет находившийся в федеральном розыске
В Самаре сотрудниками Росгвардии в бане задержан мужчина, 10 лет находившийся в федеральном розыске
Между посетителями бани произошел конфликт. Происшествия
351
26 февраля 2019  09:33
В Ставропольском районе выявили факт фиктивной регистрации граждан Жительница сельского поселения зарегистрировала в своей квартире семь иностранных граждан.
В Ставропольском районе выявили факт фиктивной регистрации граждан
Жительница сельского поселения зарегистрировала в своей квартире семь иностранных граждан. Происшествия
129
Весь список
Криминал
25 февраля 2019  10:47
Сызранец попросил поменять деньги и ограбил пенсионера
Сызранец попросил поменять деньги и ограбил пенсионера
Теперь ему может грозить лишение свободы сроком до четырёх лет. Криминал
159
25 февраля 2019  10:42
Кинельские полицейские задержали подозреваемых в краже мусорных контейнеров
Кинельские полицейские задержали подозреваемых в краже мусорных контейнеров
Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы. Криминал
161
24 февраля 2019  11:13
В Тольятти задержали наркодилеров, делавших
В Тольятти задержали наркодилеров, делавших "закладки"
По словам задержанных, в городе они уже успели сделать 15 таких тайников. Криминал
376
Весь список


Видео
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
519
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
567
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
1275
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
1088
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
986
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
1134
Весь список

Фоторепортажи
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
423
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
989
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
700
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2751
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
2445
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2715
Весь список

Мероприятия
В Сызрани пройдет областной военно-спортивный лагерь «Зимний рейд»
К искусству через преодоление: в Самаре покажут экспериментальный пластический спектакль, посвященный творчеству Фриды Кало
В Тольятти стартовали всероссийские соревнования по прыжкам воду "Ласточки Жигулей"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные