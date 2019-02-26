В Октябрьске женщина-пешеход погибла в ДТП

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ДТП произошло в Октябрьске в 10:33 25 февраля. Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», двигаясь по переулку Кирпичный в направлении ул. Ленина, в пути следования совершил наезд на женщину 1936 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги в непосредственной близости от нерегулируемого пешеходного перехода.В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и бригадой скорой помощи была госпитализирована в приемное отделение городской больницы, но впоследствии скончалась. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.