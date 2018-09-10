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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Октябрьске поезд сбил шедшую за хлебом девушку

10 сентября 2018 10:44
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В Октябрьске поезд сбил шедшую за хлебом девушку Пострадавшая скончалась в больнице.
Пострадавшая скончалась в больнице.

Вчера утром, 9 сентября, в Октябрьске поезд сбил человека. В 10:07 на 979 километре перегона «Октябрьск - Правая Волга» пассажирский поезд «Москва - Орск» сбил 27-летнюю девушку. Как сообщили в правоохранительных органах, она шла за хлебом и переходила пути в неположенном месте. В результате наезда пострадавшая была доставлена в больницу, однако позже скончалась от полученных травм. Из-за инцидента произошла задержка поезда на 20 минут, сообщает "Маленькая Сызрань".
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