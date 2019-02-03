В Октябрьске мужчина завладел автомобилем своего гостя

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Сотрудникам ДПС ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Сызранское», находящимся на маршруте патрулирования в городе Октябрьск, поступила информация о том, что в населенном пункте движется автомобиль ВАЗ-2112, водитель которого возможно управляет транспортным средством в состоянии опьянения.Полицейские обнаружили указанное транспортное средство. Находящийся за рулем мужчина не смог предоставить документы на автомобиль и от прохождения медицинского свидетельствования на состояние опьянения отказался.В дальнейшем мужчина признался, что транспорт ему не принадлежит. Для дальнейшего разбирательства и установления хозяина автомобиля нарушителя доставили в отдел полиции.Из собранных полицейскими материалов следует, что за рулем автомобиля находился ранее судимый за неуплату алиментов местный житель 1986 года рождения. Злоумышленник распивал спиртное со своим знакомым у себя дома. Когда застолье затянулось, а товарищ уснул, подозреваемый решил «проветриться». Для этого он и позаимствовал автомобиль гостя – местного жителя 1985 года рождения. Об угоне транспортного средства потерпевшему сообщили правоохранители.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.. Теперь мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.