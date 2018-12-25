В Октябрьске горел жилой дом на 60 кв. метрах

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24 декабря к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Октябрьск, ул. Студеная. Горел жилой дом на 60 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.