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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Новосибирске пять школьниц попали в больницу: рухнули шкафы во время урока

9 октября 2018 13:52
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В Новосибирске пять школьниц попали в больницу: рухнули шкафы во время урока Следствие выясняет причины инцидента.
Следствие выясняет причины инцидента.

В Новосибирске следователи проводят проверку по факту инцидента в одной из школ, где во время урока технологии на пятерых учениц пятого класса рухнули навесные шкафы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ и агентство ТАСС.

— В настоящее время выполняются неотложные первоначальные следственные действия, изымается интересующая следователей документация, — сообщает СК.

Степень причинённого вреда здоровью в настоящее время уточняется. На девочек упали четыре деревянных шкафа. Следователи опрашивают очевидцев и рассматривают возможность уголовного дела по статье о халатности, пишет Лайф.

Фото pixabay.com
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Комментарии



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