В Новокуйбышевске молодой человек провалился под лед
18 марта 2019 10:58
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В г. Новокуйбышевск мужчина и парень 1999 года рождения на днях отправились на рыбалку на р. Кривуша. В связи с повышением среднесуточной температуры лёд на реке стал неоднородным и тонким. Парень провалился под лёд. Мужчина, который был в это время рядом, успел вытащить молодого человека из воды.
Парень получил переохлаждение, ему срочно была необходима эвакуация со льда на берег. Мужчина вызвал спасателей.
Двое спасателей ПСО г. Новокуйбышевск на аэросанях отправились на помощь к пострадавшему рыбаку.
Молодого человека доставили на берег, работы на месте происшествия были завершены, сообщает ПСС по Самарской области.
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