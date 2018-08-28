В Новокуйбышевске легковушка ехала задним ходом и сбила мотоциклиста

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Накануне, 27 августа, в Новокуйбышевске произошло ДТП. 32-летний мужчина (водительский стаж 14 лет), управляя автомобилем ВАЗ двигался задним ходом по улице Ульяновская. По предварительной версии полицейских в пути следования автолюбитель допустил столкновение с мотоциклом «Honda» под управлением мужчины 1979 года рождения (водительский стаж 21 год). В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован, сообщает облМВД.