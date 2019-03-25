В Новокуйбышевске девушка-автомобилистка врезалась в ворота

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ДТП произошло 24 марта в Новокуйбышевске. 22-летняя девушка (водительский стаж с 2019 года) управляла автомобилем ВАЗ-21124.По предварительной версии полицейских, автолюбительница, двигаясь по улицы Промышленная со стороны города Новокуйбышевск в направлении поселка Маяк, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехала на обочину и столкнулась с металлическими воротами. В результате ДТП автолюбительница получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение, сообщает облМВД.