В Новокуйбышевске Renault LOGAN врезался в ГАЗ-330232

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Утром 6 марта произошло ДТП в Новокуйбышевске. Мужчина 1968 года рождения, управляя автомашиной «Renault LOGAN», двигался улице 50 лет НПЗ со стороны улицы Осипенко. По предварительной информации полицейских, напротив световой опоры 15/16 по улице 50 лет НПЗ, водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с автомашиной «ГАЗ-330232», двигавшейся во встречном направлении.В результате ДТП пострадал водитель автомашины «Renault Logan», 49-летний мужчина получил травму головы. После оказания медицинской помощи пострадавшей назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.