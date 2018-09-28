В Новокуйбышевске 14 человек тушили пожар

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27 сентября ночью в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Новокуйбышевск, ул. Миронова.Горели домашние вещи в квартире на 8 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 14 человек личного состава и 5 единицы техники.Они за 20 минут справились с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.