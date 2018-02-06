В Нефтегорском районе в результате ДТП погибли 2 человека
6 февраля 2018 11:11
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6 февраля около двух часов ночи в дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Нефтегорский» поступило сообщение о том, что на 78 км автодороги «Подъезд к г.Оренбург от М-5 «Урал» произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оградили место аварии и обеспечили безопасный проезд для других участников дорожного движения.
Как установили полицейские, 22-летний водитель «Шевроле Нива» двигался со стороны Нефтегорска в направлении Самары. В пути следования он не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ФУСО Кантер» под управлением водителя 1994 года рождения. В результате происшествия водитель и пассажир 1983 года рождения отечественного внедорожника скончались до прибытия медицинской помощи, сообщает облМВД.
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