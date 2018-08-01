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В Молодежном переулке в Самаре сгорело 50 кв. метров сараев

1 августа 2018 11:22
94
В Молодежном переулке в Самаре сгорело 50 кв. метров сараев
Пожар тушили 27 человек.

Вечером 31 июля по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, пер. Молодежный, произошел пожар.

Горели сараи на 50 м2.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 27 человек личного состава и 8 единиц техники.
Они справились с огнем за час, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

Фото из архива облМЧС.
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