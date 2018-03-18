В Курумоче Самарской области ночью горел дом на 70 кв. метрах

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В ночь на 18 марта по адресу: м.р. Волжский, п. Курумоч, ул. М.Горького, произошел пожар. Горел частный дом на 70 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 17 человек личного состава и 5 единиц техники.Пожар тушили почти три часа.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.