В Куйбышевском районе Самары женщина-пешеход погибла в ДТП
5 марта 2019 13:28
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В Куйбышевском районе Самары 4 марта произошло смертельное ДТП. Женщина 1985 года рождения, управляя автомобилем «Mercedes C-class coupe», двигаясь по ул. Утёвская со стороны ул. Дорожная в направлении ул. Хасановская, в пути следования допустила наезд на пешехода, женщину 1981 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина-пешеход скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.
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