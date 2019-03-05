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В Куйбышевском районе Самары женщина-пешеход погибла в ДТП

5 марта 2019 13:28
146
В Куйбышевском районе Самары женщина-пешеход погибла в ДТП
Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Куйбышевском районе Самары 4 марта произошло смертельное ДТП. Женщина 1985 года рождения, управляя автомобилем «Mercedes C-class coupe», двигаясь по ул. Утёвская со стороны ул. Дорожная в направлении ул. Хасановская, в пути следования допустила наезд на пешехода, женщину 1981 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина-пешеход скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.


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