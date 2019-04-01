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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Крутых Ключах в Самаре водитель сбил женщину

1 апреля 2019 13:27
131
В Крутых Ключах в Самаре водитель сбил женщину
Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

ДТП произошло в Самаре 31 марта. Водитель 1983 года рождения (водительский стаж 5 лет), управляя автомашиной «Дэу» двигался по улице Крутые Ключи со стороны улицы М. Устинова в направлении Московского шоссе. По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбитель допустил наезд на женщину 1980 года рождения, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила травмы и после оказания медицинской помощи отпущена домой, сообщает облМВД.

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