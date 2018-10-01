В Красноглинском районе Самары тушили пожар на 100 кв. метрах

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Вечером 30 сентября к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, СНТ "Хуторок", 2-я линия.Горели надворные постройки на 100 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 14 человек личного состава и 3 единицы техники.Они за полчаса справились с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.