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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Красноглинском районе Самары сгорело 40 кв. метров сараев

29 августа 2018 09:54
87
В Красноглинском районе Самары сгорело 40 кв. метров сараев
Пожар тушили 17 человек.

28 августа вечером в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, ул. 8-ого Марта. Горели сараи на 40 м2.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 17 человек личного состава и 5 единиц техники.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.

Фото из архива ведомства.

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