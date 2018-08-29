В Красноглинском районе Самары сгорело 40 кв. метров сараев
29 августа 2018 09:54
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28 августа вечером в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, ул. 8-ого Марта. Горели сараи на 40 м2.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 17 человек личного состава и 5 единиц техники.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.
Фото из архива ведомства.
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