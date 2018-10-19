В Кошкинском районе горела пилорама на 100 м2

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Вечером 18 октября к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: м.р. Кошкинский, с. Старое Максимкино, ул. Новая.Горела пилорама на 100 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 13 человек личного состава и 5 единиц техники.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.Фото из архива ведомства.