В Кошелев-Парке ночью сгорел автомобиль
23 декабря 2018 12:07
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23 декабря ночью к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: м.р. Волжский, ЖК Кошелев-Парк, ул. Мануила Лемешевского.
Горел автомобиль.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 3 человека личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС. Они быстро справились с огнем.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Фото из архива ведомства.
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