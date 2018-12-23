В Кошелев-Парке ночью сгорел автомобиль

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23 декабря ночью к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: м.р. Волжский, ЖК Кошелев-Парк, ул. Мануила Лемешевского.Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 3 человека личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС. Они быстро справились с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.