В Кировском районе Самары тушили пожар на 75 кв. метрах

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23 ноября вечером в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, турбаза "Тихий Плёс". Горел домик на 75 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 3 единицы техники.Они справились с пожаром за полтора часа, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.