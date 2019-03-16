В Кировском районе Самары горел автосервис на 400 кв. метрах

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Поздно вечером 15 марта поступило сообщение о пожаре в автосервисе по адресу г. Самара, ул. Алма-Атинская д. 63.По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит 2-х этажный автосервис на площади 400 м. Пожару был присвоен повышенный ранг "Пожар 2", на место направлены дополнительные подразделения. Существовала угроза распространения огня на соседние строения.В результате пожара пострадавших нет.За 3,5 часа пожар был ликвидирован.На ликвидацию пожара привлекались 89 чел. и 30 ед. техники.Причина пожара устанавливается, сообщает облМЧС.