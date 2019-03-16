В Кировском районе Самары горел автосервис на 400 кв. метрах
16 марта 2019 12:23
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Поздно вечером 15 марта поступило сообщение о пожаре в автосервисе по адресу г. Самара, ул. Алма-Атинская д. 63.
По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит 2-х этажный автосервис на площади 400 м. Пожару был присвоен повышенный ранг "Пожар 2", на место направлены дополнительные подразделения. Существовала угроза распространения огня на соседние строения.
В результате пожара пострадавших нет.
За 3,5 часа пожар был ликвидирован.
На ликвидацию пожара привлекались 89 чел. и 30 ед. техники.
Причина пожара устанавливается, сообщает облМЧС.
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