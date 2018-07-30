В Кировском районе Самаре 22 человека тушили крупный пожар на лестничной клетке

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Накануне, 29 июля, в Самаре по адресу Кировский р-н, ул. Металлистов, произошел пожар.Горели домашние вещи на лестничной площадке на 20 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 22 человека личного состава и 5 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.