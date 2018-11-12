В Кировском районе Самаре 58 человек тушили крупный пожар

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Поздно вечером 11 ноября к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г. о. Самара, Кировский р-н, ул. Современная.Горела кровля частного дома и надворные постройки на 120 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 58 человек личного состава и 17 единиц техники.Они больше полутора часов тушили пожар.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.Фото из архива ведомства.