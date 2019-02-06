В Кинельском районе водитель вечером сбил девушку

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ДТП произошло 5 февраля на 26 км автодороги «Самара-Бугуруслан» в Кинельском районе вечером. Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина», в условиях снегопада двигаясь со стороны г. Бугуруслан в направлении г. Самара совершил наезд на пешехода - девушку 2002 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомашины, без светоотражающих элементов на одежде.В результате ДТП девушка получила телесные повреждения, автомобилем скорой помощи доставлена в районную больницу, где была госпитализирована, сообщает облМВД.